Пензенский драмтеатр поборется за престижную международную награду

18.07.2022 | 19:19

Коллектив Пензенского драматического театра претендует на получение престижной международной награды. Храм искусства вошел в предварительный список премии зрительских симпатий под названием «Звезда Театрала - 2022». Своеобразный творческий конкурс проводится с 2008 года авторитетным столичным журналом.

«Критериев много. Отслеживают количество премьер, публикаций, фестивалей, отзывов положительных. Мы вошли в десятку, теперь ждем голосования, отбора», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Поддержать местных актеров пензенцы могут в онлайн-режиме, посетив сайт премии. Кстати, для участия в номинации «Лучший региональный театр» никакие заявки не подавались. Организаторы сами сделали выбор.

В сентябре сформируют короткий список претендентов на победу. После этого зрителям придется снова голосовать. В декабре назовут безоговорочного лидера.

«Дай бог, мы станем победителями. Вручение приза будет в театре Вахтангова», - отметил Сергей Казаков.