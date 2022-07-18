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Культура

Пензенский драмтеатр поборется за престижную международную награду

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Коллектив Пензенского драматического театра претендует на получение престижной международной награды. Храм искусства вошел в предварительный список премии зрительских симпатий под названием «Звезда Театрала - 2022». Своеобразный творческий конкурс проводится с 2008 года авторитетным столичным журналом.

«Критериев много. Отслеживают количество премьер, публикаций, фестивалей, отзывов положительных. Мы вошли в десятку, теперь ждем голосования, отбора», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Поддержать местных актеров пензенцы могут в онлайн-режиме, посетив сайт премии. Кстати, для участия в номинации «Лучший региональный театр» никакие заявки не подавались. Организаторы сами сделали выбор.

В сентябре сформируют короткий список претендентов на победу. После этого зрителям придется снова голосовать. В декабре назовут безоговорочного лидера.

«Дай бог, мы станем победителями. Вручение приза будет в театре Вахтангова», - отметил Сергей Казаков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Возбуждения уголовного дела в отношении директора, может сыграть свою роль...

Гость||

Казаков желтенький какой-то, это к международной награде, да?

Имя: Гость
Комментарий:

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