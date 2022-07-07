В Пензе артисты ансамбля «Домисолька» устроили концерт

07.07.2022 | 20:41

На концерт вокального ансамбля «Домисолька» не нужно было покупать билеты и заранее заботиться о лучших местах. Сценой стала набережная, а зрительным залом - скамейки. Послушать выступление юных артистов мог любой желающий.

В мероприятии приняли участие не все воспитанники: многие разъехались по лагерям, другие - на море или у бабушки в деревне. Но в коллективе много талантливых ребят, поэтому на качество выступления отсутствие кого-то из певцов нисколько не повлияло.

«Вообще, особенно для маленьких детей, удобнее выступать в зале, потому что нет отвлекающих маневров, таких как птички или что-то еще. Но это большой опыт для детей. Мы очень рады, что жители нашего города тоже рады», - отметила руководитель вокального ансамбля «Домисолька» Анна Ежова.

В концерте на свежем воздухе приняла участие Кира Сурова. Несмотря на весьма юный возраст, артистка выступала на многих площадках, объездив практически всю страну.

«Мы выступаем часто. Волнение иногда есть. На меня посмотреть пришли сестра и мама», - поделилась певица.

«Песня «Вместе весело шагать» - про друзей, что надо быть всем вместе, не бросать никого в беде», - рассказала участница вокального ансамбля «Домисолька» Ксения Михрячева.

Концерт состоялся в рамках акции «Лето в городе».