В Пензе выставили лучшие работы российских фотографов

20.04.2022 | 21:05

Сергей Москвин сутки провел в поезде, ехал из Озерска Челябинской области в Пензу, чтобы принять участие в открытии фотовыставки «Берега 2022. Путешествие по России». В экспозиции представлены его снимки.

«Все зависит от обстановки, что в душе. А душа меняется, времена меняются, и в голове тоже меняются сюжеты и направления. Трудно сказать, что самое главное», - отметил фотограф Сергей Москвин.

Вернисаж организовали по итогам конкурса «Берега». Он появился благодаря стараниям энтузиастов, проводился в четвертый раз.

«Это единственный в России конкурс, где соревнуются не отдельные фотографы, а клубные команды. На конкурс прислали 6 тысяч фотографий со всей России, 93 фотоклуба - от Камчатки до Калининграда», - рассказал соорганизатор конкурса Николай Середа (Рязанская область).

Члены жюри отобрали больше 200 фотографий для итоговой экспозиции. Всего три направления: «Путешествия по стране», «Петр I в культурном коде России» и «Свободная тема». Финалистов и призеров конкурса пригласили в Пензу для церемонии награждения. Кто смог, тот приехал.

Из-за большого количества снимков выставку решили провести на двух площадках: в Губернаторском доме и в библиотеке имени Лермонтова.