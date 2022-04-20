В Пензе выставили лучшие работы российских фотографов

Сергей Москвин сутки провел в поезде, ехал из Озерска Челябинской области в Пензу, чтобы принять участие в открытии фотовыставки «Берега 2022. Путешествие по России». В экспозиции представлены его снимки.
«Все зависит от обстановки, что в душе. А душа меняется, времена меняются, и в голове тоже меняются сюжеты и направления. Трудно сказать, что самое главное», - отметил фотограф Сергей Москвин.
Вернисаж организовали по итогам конкурса «Берега». Он появился благодаря стараниям энтузиастов, проводился в четвертый раз.
«Это единственный в России конкурс, где соревнуются не отдельные фотографы, а клубные команды. На конкурс прислали 6 тысяч фотографий со всей России, 93 фотоклуба - от Камчатки до Калининграда», - рассказал соорганизатор конкурса Николай Середа (Рязанская область).
Члены жюри отобрали больше 200 фотографий для итоговой экспозиции. Всего три направления: «Путешествия по стране», «Петр I в культурном коде России» и «Свободная тема». Финалистов и призеров конкурса пригласили в Пензу для церемонии награждения. Кто смог, тот приехал.
Из-за большого количества снимков выставку решили провести на двух площадках: в Губернаторском доме и в библиотеке имени Лермонтова.
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Потери войск рф на территории украины на 56 день спец операции:
Личный состав 20900 +100 за прошедший день
Танков 815 +13 за прошедший день
Самолетов 171 +2 за прошедший день
вертолетов 150 +0 за прошедший день
Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.
В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.
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