Обошлись без официального открытия выставки, сразу приступили к мастер-классу. В библиотеку имени Белинского супруги Борисовы принесли свои работы и краски. Здесь уже не один год действует специальный творческий проект «Арт-квартирник». В его рамках пензенцы рассказывают об увлечениях. Эта экспозиция посвящена лаковой миниатюре.
«Владимир является нашим читателем, здесь мы с ним и познакомились. Когда он рассказал, чем они с женой занимаются, меня это заинтересовало. Лаковая миниатюра включает в себя роспись по любой поверхности, потому что начиналось это с росписи папье-маше, потом роспись по дереву, по металлу. Сейчас современные мастера расписывают даже натуральные камни», - сообщила библиотекарь городской библиотеки им. В. Г. Белинского Светлана Шилина.
Выставку в библиотеке назвали «Лики родной земли». Кстати, Владимир Юрьевич и Светлана Михайловна всегда работают вместе. Но у них четкое разделение труда: глава семьи отвечает за заготовки, в том числе сделанные из липы, осины.мА супруга пензенского мастера расписывает различные вещи. Например - пасхальные яйца.
«Это объемная форма, и по ней вещи должны не заваливаться, а смотреться ровно. Все должно быть красиво, четко, поэтому здесь должен быть опыт», - пояснила мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Борисова.
Творческий тандем Борисовых появился больше двадцати лет назад. Светлана Михайловна - профессиональный художник, Владимир Юрьевич - кадровый военный.
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Потери войск рф на территории украины на 56 день спец операции:
Личный состав 20900 +100 за прошедший день
Танков 815 +13 за прошедший день
Самолетов 171 +2 за прошедший день
вертолетов 150 +0 за прошедший день
Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.
В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.
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