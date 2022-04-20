В Пензе супруги провели мастер-класс по лаковой миниатюре

20.04.2022 | 20:51

Обошлись без официального открытия выставки, сразу приступили к мастер-классу. В библиотеку имени Белинского супруги Борисовы принесли свои работы и краски. Здесь уже не один год действует специальный творческий проект «Арт-квартирник». В его рамках пензенцы рассказывают об увлечениях. Эта экспозиция посвящена лаковой миниатюре.

«Владимир является нашим читателем, здесь мы с ним и познакомились. Когда он рассказал, чем они с женой занимаются, меня это заинтересовало. Лаковая миниатюра включает в себя роспись по любой поверхности, потому что начиналось это с росписи папье-маше, потом роспись по дереву, по металлу. Сейчас современные мастера расписывают даже натуральные камни», - сообщила библиотекарь городской библиотеки им. В. Г. Белинского Светлана Шилина.

Выставку в библиотеке назвали «Лики родной земли». Кстати, Владимир Юрьевич и Светлана Михайловна всегда работают вместе. Но у них четкое разделение труда: глава семьи отвечает за заготовки, в том числе сделанные из липы, осины.мА супруга пензенского мастера расписывает различные вещи. Например - пасхальные яйца.

«Это объемная форма, и по ней вещи должны не заваливаться, а смотреться ровно. Все должно быть красиво, четко, поэтому здесь должен быть опыт», - пояснила мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Борисова.

Творческий тандем Борисовых появился больше двадцати лет назад. Светлана Михайловна - профессиональный художник, Владимир Юрьевич - кадровый военный.