Пензенские танцоры закружились на «Весенней карусели»

20.04.2022 | 19:42

Это культурное событие должно было состояться еще в марте, но из-за ограничительных мер концерт, посвященный Международному женскому дню, пришлось перенести почти на полтора месяца. Зато у артистов народного ансамбля «Зоренька» появилось время, чтобы подготовить один дополнительный номер. Всего же известный пензенский коллектив представил на сцене областной филармонии 20 хореографических постановок. Это, например, совместная работа с юными воспитанниками школы танцев «Академия».

Концерт назвали «Весенняя карусель». Он включил в себя народные и эстрадные танцы из золотого фонда «Зореньки». Были и премьеры.

«Мы всегда к весне готовим 3-4 новых номера», - рассказала художественный руководитель ансамбля Алла Макеева.

Для «Зореньки» начинается горячая пора. Танцоры примут участие во многих городских мероприятиях, в том числе посвященных 9 Мая, а также выступят на различных конкурсах, включая всероссийские.

Творчество коллектива высоко ценит и простой зритель, и представители власти. Муниципальный хореографический ансамбль удостоился почетной грамоты за популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций России.