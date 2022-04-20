Сетевое издание|18+|Среда|20 апр 2022|20:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

Пензенские танцоры закружились на «Весенней карусели»

Печать
Telegram

Это культурное событие должно было состояться еще в марте, но из-за ограничительных мер концерт, посвященный Международному женскому дню, пришлось перенести почти на полтора месяца. Зато у артистов народного ансамбля «Зоренька» появилось время, чтобы подготовить один дополнительный номер. Всего же известный пензенский коллектив представил на сцене областной филармонии 20 хореографических постановок. Это, например, совместная работа с юными воспитанниками школы танцев «Академия».

Концерт назвали «Весенняя карусель». Он включил в себя народные и эстрадные танцы из золотого фонда «Зореньки». Были и премьеры.

«Мы всегда к весне готовим 3-4 новых номера», - рассказала художественный руководитель ансамбля Алла Макеева.

Для «Зореньки» начинается горячая пора. Танцоры примут участие во многих городских мероприятиях, в том числе посвященных 9 Мая, а также выступят на различных конкурсах, включая всероссийские.

Творчество коллектива высоко ценит и простой зритель, и представители власти. Муниципальный хореографический ансамбль удостоился почетной грамоты за популяризацию народного искусства и сохранение культурных традиций России.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте