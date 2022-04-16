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Культура

В Каменке прошел детский конкурс эстрадного вокала

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Наконец-то в очном формате смогли представить свои наработки юные дарования города Каменки. Они стали участниками конкурса эстрадного вокала «Седьмое небо», который ранее из-за пандемии коронавируса были вынуждены проводить в режиме онлайн.

«У нас много участников из детских садов. Это очень радует», - отметила организатор конкурса Светлана Канайчева.

На сцену вышли ребята в возрасте от 5 до 17 лет - всего около 40 конкурсантов. Тематика исполняемых произведений свободная, но в основном - весна, мир и любовь.

Проигравших в конкурсе «Седьмое небо» не бывает, поскольку выход на сцену и исполнение номера перед аудиторией - уже маленькая победа. Жюри традиционно награждает множеством призов в самых разных номинациях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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