Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|21:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе устроили фестиваль-конкурс ветеранских и детских хоров

Печать
Telegram

Открытый городской фестиваль-конкурс ветеранских и детско-юношеских хоров «Звени, наша песня, победным салютом!» мог бы стать 20-м по счету, но в последние два года мероприятия не проводили - помешали ограничения из-за ковида. Поэтому оно проходит в 18-й раз, но жюри все равно просматривает участников в режиме онлайн, хотя и по другой причине.

«Чтобы в естественных условиях (дети - в школе, коллективы - на той базе, на которой они постоянно репетируют) записать их выступления. В течение двух дней будут прослушаны все, а дальше определим, какие из них с каким номером смогут выйти на гала-концерт», - отметила председатель жюри Светлана Туромшина.

В первый день жюри оценивало видеоматериалы участников из Железнодорожного и Ленинского районов, 15 апреля себя покажут коллективы из Октябрьского и Первомайского. По традиции конкурсное прослушивание проходит в Центре хореографического искусства.

«В этом году у нас практически 50 заявок, 15 из них - юношеские и детские хоры, все остальные - наши почтенные ветераны», - рассказала заместитель директора ЦХИ Галина Майорова.

В рамках конкурса участники представляют по две песни - патриотическую и лирическую. Гала-концерт фестиваля состоится 28 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте