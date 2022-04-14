В Пензе устроили фестиваль-конкурс ветеранских и детских хоров

14.04.2022 | 21:14

Открытый городской фестиваль-конкурс ветеранских и детско-юношеских хоров «Звени, наша песня, победным салютом!» мог бы стать 20-м по счету, но в последние два года мероприятия не проводили - помешали ограничения из-за ковида. Поэтому оно проходит в 18-й раз, но жюри все равно просматривает участников в режиме онлайн, хотя и по другой причине.

«Чтобы в естественных условиях (дети - в школе, коллективы - на той базе, на которой они постоянно репетируют) записать их выступления. В течение двух дней будут прослушаны все, а дальше определим, какие из них с каким номером смогут выйти на гала-концерт», - отметила председатель жюри Светлана Туромшина.

В первый день жюри оценивало видеоматериалы участников из Железнодорожного и Ленинского районов, 15 апреля себя покажут коллективы из Октябрьского и Первомайского. По традиции конкурсное прослушивание проходит в Центре хореографического искусства.

«В этом году у нас практически 50 заявок, 15 из них - юношеские и детские хоры, все остальные - наши почтенные ветераны», - рассказала заместитель директора ЦХИ Галина Майорова.

В рамках конкурса участники представляют по две песни - патриотическую и лирическую. Гала-концерт фестиваля состоится 28 апреля.