В Пензе концерт рок-группы «Пикник» собрал полный зал

13.04.2022 | 20:20

Поклонникам рок-группы «Пикник» сложно сказать, за что именно они любят этот коллектив, но привязанность к нему испытывают сильную, даже сакральную. Поэтому на концертах всегда полный зал.

«У него всегда такие мистические тексты», - отметила пензячка.

«Песни у них специфические. Я согласен, что они не всем «заходят». Про себя могу сказать, что я не понимал, а с возрастом многие песни стали «заходить», - поделился мужчина.

«Мужу нравится, он меня подсадил на эту музыку», - призналась горожанка.

В киноконцертном зале «Пенза» «Пикник» выступил впервые. В город на Суре рок-группа привезла новую программу с весьма символичным названием «Все перевернется». В середине сцены стояла не ударная установка, как обычно, а черный рояль в ореоле сюрреалистических видеодекораций. Не обошлось и без оригинальных музыкальных ходов.

«Пикник» старается всегда на концертах комбинировать новые композиции и любимые поклонниками хиты. Но даже их они представили в необычной музыкальной обработке.