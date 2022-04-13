В Пензе концерт рок-группы «Пикник» собрал полный зал

Поклонникам рок-группы «Пикник» сложно сказать, за что именно они любят этот коллектив, но привязанность к нему испытывают сильную, даже сакральную. Поэтому на концертах всегда полный зал.
«У него всегда такие мистические тексты», - отметила пензячка.
«Песни у них специфические. Я согласен, что они не всем «заходят». Про себя могу сказать, что я не понимал, а с возрастом многие песни стали «заходить», - поделился мужчина.
«Мужу нравится, он меня подсадил на эту музыку», - призналась горожанка.
В киноконцертном зале «Пенза» «Пикник» выступил впервые. В город на Суре рок-группа привезла новую программу с весьма символичным названием «Все перевернется». В середине сцены стояла не ударная установка, как обычно, а черный рояль в ореоле сюрреалистических видеодекораций. Не обошлось и без оригинальных музыкальных ходов.
«Пикник» старается всегда на концертах комбинировать новые композиции и любимые поклонниками хиты. Но даже их они представили в необычной музыкальной обработке.
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