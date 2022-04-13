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Культура

В Пензе концерт рок-группы «Пикник» собрал полный зал

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Поклонникам рок-группы «Пикник» сложно сказать, за что именно они любят этот коллектив, но привязанность к нему испытывают сильную, даже сакральную. Поэтому на концертах всегда полный зал.

«У него всегда такие мистические тексты», - отметила пензячка.

«Песни у них специфические. Я согласен, что они не всем «заходят». Про себя могу сказать, что я не понимал, а с возрастом многие песни стали «заходить», - поделился мужчина.

«Мужу нравится, он меня подсадил на эту музыку», - призналась горожанка.

В киноконцертном зале «Пенза» «Пикник» выступил впервые. В город на Суре рок-группа привезла новую программу с весьма символичным названием «Все перевернется». В середине сцены стояла не ударная установка, как обычно, а черный рояль в ореоле сюрреалистических видеодекораций. Не обошлось и без оригинальных музыкальных ходов.

«Пикник» старается всегда на концертах комбинировать новые композиции и любимые поклонниками хиты. Но даже их они представили в необычной музыкальной обработке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Моё имя - стёршийся иероглиф,

Мои одежды залатаны ветром ...

Гость||

О о о как мне легко

Что можно выпорхнуть в окно...

Шакалов стая в углу у гастронома...

Ну и все в этом роде.

Гость||

Даже не могут обьяснить что же нравится, но ходят. Бредовые тексты. И группа такая же.

Имя: Гость
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