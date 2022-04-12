В Пензе торжественно открыли фестиваль «Золотая провинция»

12.04.2022 | 20:31

«Золотая провинция» родом из Кузнецка, но торжественное открытие фестиваля прошло в пензенском драмтеатре. Праздник стал уже десятым для ценителей сценического искусства.

По традиции в рамках мероприятия всегда определяли самые яркие спектакли и называли имена лучших актеров, но в 2022-м конкурс отменили. Теперь это просто неделя, наполненная постановками местных и иногородних коллективов.

«После тех лет, которые были связаны с пандемией, и вообще сложной обстановки основная наша проблема - организационная. Желающих очень много, но мы всех привезти не можем. Зарубежный театр выступает у нас в онлайн-программе, поскольку не могут приехать», - рассказала художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Столичный критик Анастасия Ефремова, сестра знаменитого актера, на фестиваль в Пензу приехала в девятый раз.

«Это необходимость смотреть, сравнивать, понимать, что происходят, какие новые лица, что произошло со старыми друзьями, как они», - отметила Анастасия Ефремова.

Хорошее настроение и у москвича Евгения Князева. Народного артиста России порадовало солнце, которым встретила его Пенза. Теперь и моноспектакль - полтора часа на сцене в одиночестве и море текста - проще выдержать.

«Я прошелся по набережной, она уютная, придумана здорово, посидел на этих скамеечках, позагорал», - сообщил Евгений Князев.

Он вышел на сцену сразу после церемонии открытия фестиваля. В его исполнении прозвучала «Пиковая дама» Пушкина.

Впереди у пензенцев еще несколько дней, наполненных встречами с искусством. Кроме местных трупп, участие в фестивале примут Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, Владимирский академический театр драмы, а также пермский «У Моста». Завершится «Золотая провинция» 17 апреля.