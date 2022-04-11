Надежда Кадышева выступила в Пензе с юбилейной программой

11.04.2022 | 20:51

Наталья Разина пришла на концерт своей любимой исполнительницы с шикарным букетом цветов. Творчество Надежды Кадышевой ей близко, несмотря на возраст. В то время, когда пензенская поклонница училась в школе, певица уже носила звание народной артистки страны.

«На самом деле искренне не понимаю, почему наших ровесников 20+ нет в зрительном зале. Ее песни настолько глубокие и проникновенные, мы в восторге. С большим удовольствием будем слушать», - рассказала Наталья Разина.

Наталья ошиблась, предположив, что в киноконцертном зале «Пенза» соберутся преимущественно люди старшего поколения. Среди почитателей таланта солистки ансамбля «Золотое кольцо» оказалось много молодежи.

«Я очень рада новой встрече с вами, рада видеть вас на сегодняшнем концерте. Всем вам желаю приятного вечера, хорошего настроения, доброго здоровья. Пусть все будет хорошо и красиво. Низкий вам земной поклон», - отметила народная артистка РФ Надежда Кадышева.

Творчество коллектива стало поистине народным достоянием. Песни Надежды Кадышевой хорошо известны и горячо любимы, ведь они передают всю глубину человеческой души, будь то лирические или веселые композиции.

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» представили пензенской публике свою новую юбилейную программу «Все вернется…», за что получили заслуженные аплодисменты и цветы.