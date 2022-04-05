05.04.2022 | 21:11

X Международный фестиваль «Золотая провинция» готовится к встрече с публикой. 10 апреля начнется показ спектаклей, а церемония открытия состоится 11-го числа на сцене Пензенского драматического театра. Организаторы подготовили сюрприз.

«Впервые представлен театр имени Евгения Вахтангова. Приезжает народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии ректор Щукинского театрального института Евгений Владимирович Князев с его великолепной постановкой - моноспектаклем «Пиковая дама», - рассказала художественный руководитель театрального фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

В отличие от предыдущих, фестиваль продлится не семь дней, а восемь - с 10 по 17 апреля. Участники 11 творческих коллективов выступят на семи сценических площадках в трех городах: Пензе, Кузнецке и Заречном.

Среди тех, кто ни разу не пропустил «Золотую провинцию», - пермский театр «У Моста» и владимирский драматический. Ждут в городе и других желанных гостей.

«Театр под руководством Камбуровой привозит спектакль «Снился мне сад» - все построено на романсе. Очень интересный и красивый спектакль, костюмированный, все очень тонко, живое пение», - сообщила Наталья Тескина.

За 10 лет в рамках «Золотой провинции» пензенский зритель познакомился с постановками 65 российских и зарубежных театральных коллективов, в общей сложности было разыграно 125 спектаклей.