В драмтеатре москвичи сыграли спектакль «Собачье сердце»

04.04.2022 | 19:48

Столичные актеры представили свой спектакль по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце». Эксперимент, в результате которого из пса должен был появиться человек нового типа, пошел не так, как ожидалось.

Постановка собрала почти полный зал Пензенского драматического театра.

Пришедшие на спектакль невольно сравнивали его с фильмом Владимира Бортко - самой известной экранизацией повести Михаила Булгакова.