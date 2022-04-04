В драмтеатре москвичи сыграли спектакль «Собачье сердце»

Столичные актеры представили свой спектакль по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце». Эксперимент, в результате которого из пса должен был появиться человек нового типа, пошел не так, как ожидалось.
Постановка собрала почти полный зал Пензенского драматического театра.
Пришедшие на спектакль невольно сравнивали его с фильмом Владимира Бортко - самой известной экранизацией повести Михаила Булгакова.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):И это всё что смог рассказать Сергей Федотов?