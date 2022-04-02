В Пензе провели концерт в рамках инклюзивного фестиваля

02.04.2022 | 20:00

В рамках всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди», посвященного Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, состоялся концерт «Весенний вечер добра». На сцене гармонично выглядели ребята и с ограниченными возможностями здоровья, и без них. Творчество не знает границ.

Цель таких мероприятий - не только информирование, но и поддержка людей с расстройствами аутистического спектра. В Пензе подобная акция прошла в шестой раз.