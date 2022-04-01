Ансамбль «Казачья застава» выступил с песнями и танцами

01.04.2022 | 20:54

Свой концерт участники ансамбля песни и танца «Казачья застава» посвятили памяти руководителя Андрея Сугоняка.

«Наша программа называется «Стоит тот город на холме, на реках Пензы и Суре». Эта программа говорит о казачестве, быте и войне - всех слоях жизни, которые казаки проходили от самого начала и до победного завершения», - рассказала художественный руководитель ансамбля песни и танца «Казачья застава» Оксана Ежова.

Ансамбль - один из ведущих творческих коллективов Пензенской области. Он создан в мае 2004 года. В его репертуаре - старинные походные, исторические, игровые песни, а также танцы казаков Среднего Поволжья, Кубани, Дона.

«Они веселые, самобытные, яркие. Мужчин там много, что сейчас немаловажно», - отметила горожанка.

«Мы тоже занимаемся творчеством. У нас группа «Ивушки», мы берем песни и тоже поем», - поделилась пензячка.

Полуторачасовая программа включила в себя 18 номеров, каждый из которых - своеобразный мини-спектакль. Некоторые публика увидела впервые.