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Культура

Пензенцы услышали «Весенние дивертисменты» самарского хора

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В областной филармонии выступил хор Самарского государственного института культуры. Он уже бывал в Пензе несколько лет назад на фестивале имени А. А. Архангельского и вновь решил приехать в город на Суре - с концертной программой «Весенние дивертисменты».

«У нас учебный процесс идет. Вспомнив о том приеме, который нам был оказан в свое время здесь, в Пензе, мы очень захотели приехать опять. Тем более что в Пензе работает и живет очень много выпускников нашего института. Мы приехали сюда к друзьям в надежде на теплую встречу», - отметила профессор СГИК Ирина Горбунова.

Ольга Чистякова, руководитель хора в детской школе искусств № 8, учится в самарской консерватории. Когда узнала, что в Пензе будет выступать коллектив под управлением профессора Горбуновой, очень обрадовалась и поспешила на концерт.

«Для меня это большое вдохновение. Меня потрясает глубина, качество, техника и, вообще, как они все это делают. Она большой профессионал, глубоко чувствует музыку, и у нее есть чему поучиться», - рассказала Ольга Чистякова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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