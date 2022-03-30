Пензенцы услышали «Весенние дивертисменты» самарского хора

30.03.2022 | 20:41

В областной филармонии выступил хор Самарского государственного института культуры. Он уже бывал в Пензе несколько лет назад на фестивале имени А. А. Архангельского и вновь решил приехать в город на Суре - с концертной программой «Весенние дивертисменты».

«У нас учебный процесс идет. Вспомнив о том приеме, который нам был оказан в свое время здесь, в Пензе, мы очень захотели приехать опять. Тем более что в Пензе работает и живет очень много выпускников нашего института. Мы приехали сюда к друзьям в надежде на теплую встречу», - отметила профессор СГИК Ирина Горбунова.

Ольга Чистякова, руководитель хора в детской школе искусств № 8, учится в самарской консерватории. Когда узнала, что в Пензе будет выступать коллектив под управлением профессора Горбуновой, очень обрадовалась и поспешила на концерт.

«Для меня это большое вдохновение. Меня потрясает глубина, качество, техника и, вообще, как они все это делают. Она большой профессионал, глубоко чувствует музыку, и у нее есть чему поучиться», - рассказала Ольга Чистякова.