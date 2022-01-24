В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Когда цветут сады»

24.01.2022 | 20:18

После сельской сцены - на самую большую площадку региона. Победители межрегионального песенного конкурса-фестиваля «Когда цветут сады», который проходил летом прошлого года в Малосердобинском районе, приняли участие в гала-концерте. Выступали сольные исполнители и большие творческие коллективы из Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей.

Песнь по городам и селам начала литься благодаря неравнодушным людям, среди них Алексей Терентьев.

«Мы видели, что село потихоньку умирает и что, наверное, интерес у людей пропадает, надо им подпитку не только физическую, но и моральную», - отметил организатор фестиваля.

В первом отделении выступили победители. Во втором на сцену вышли приглашенные гости. Оркестром Губернаторской симфонической капеллы управлял дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Токарев, пел его земляк Сергей Зыков.

Также в киноконцертном зале «Пенза» выступила и Светлана Зорина, представляющая город на Неве.

«Песня может быть частью жизни, но человек может быть в совершенно другой профессии, быть в ней успешен. Кстати, большинство из участников фестиваля - учителя, врачи, обычные труженики сельского хозяйства и так далее. И это ценно», - подчеркнула она.

«Эти песни должны звучать, петься людьми, приходящими в зал. Есть еще такой момент, что немногие артисты, которые лауреаты, участники этого фестиваля, имеют возможность входить на такую сцену», - рассказал певец Сергей Зыков.

Межрегиональный песенный конкурс «Когда цветут сады» - это первый шаг на эстраду, считает заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова.

«Очень много самородков. И бывает, что человеку необходим толчок, чтобы проявить себя дальше, осмелиться пойти на большую сцену. Возможно, кому-то - поступить в профессиональное учреждение, учиться этому профессионально», - предположила она.

Фестиваль прошелся по Пензенской земле уже в шестой раз, и с каждым годом его уровень растет.