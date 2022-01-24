Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Когда цветут сады»

Печать

После сельской сцены - на самую большую площадку региона. Победители межрегионального песенного конкурса-фестиваля «Когда цветут сады», который проходил летом прошлого года в Малосердобинском районе, приняли участие в гала-концерте. Выступали сольные исполнители и большие творческие коллективы из Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей.

Песнь по городам и селам начала литься благодаря неравнодушным людям, среди них Алексей Терентьев.

«Мы видели, что село потихоньку умирает и что, наверное, интерес у людей пропадает, надо им подпитку не только физическую, но и моральную», - отметил организатор фестиваля.

В первом отделении выступили победители. Во втором на сцену вышли приглашенные гости. Оркестром Губернаторской симфонической капеллы управлял дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Токарев, пел его земляк Сергей Зыков.

Также в киноконцертном зале «Пенза» выступила и Светлана Зорина, представляющая город на Неве.

«Песня может быть частью жизни, но человек может быть в совершенно другой профессии, быть в ней успешен. Кстати, большинство из участников фестиваля - учителя, врачи, обычные труженики сельского хозяйства и так далее. И это ценно», - подчеркнула она.

«Эти песни должны звучать, петься людьми, приходящими в зал. Есть еще такой момент, что немногие артисты, которые лауреаты, участники этого фестиваля, имеют возможность входить на такую сцену», - рассказал певец Сергей Зыков.

Межрегиональный песенный конкурс «Когда цветут сады» - это первый шаг на эстраду, считает заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова.

«Очень много самородков. И бывает, что человеку необходим толчок, чтобы проявить себя дальше, осмелиться пойти на большую сцену. Возможно, кому-то - поступить в профессиональное учреждение, учиться этому профессионально», - предположила она.

Фестиваль прошелся по Пензенской земле уже в шестой раз, и с каждым годом его уровень растет.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте