В Пензе выступил хор Губернаторской симфонической капеллы

19.01.2022 | 19:43

Музыкант ансамбля «Экспресс-бэнд» Семен Бойков сыграл на саксофоне в фойе филармонии, настраивая зрителей на концерт. Но совсем другие произведения прозвучали в органном зале, где выступил академический хор Губернаторской симфонической капеллы.

Творческий коллектив представил праздничную программу под названием «От Рождества до Крещения». В нее вошло два десятка произведений.

«Это и русские духовные песнопения, и популярная западная музыка - то есть мы хотим, чтобы люди получили разрядку, отдохнули. В православной музыке голос обращен к Богу без посредствующего инструмента, а в католической - с органом, с роялем, с чем-то еще», - рассказал художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Прозвучали на концерте также рождественские тропари, колядки, сочинения отечественных композиторов XX века.