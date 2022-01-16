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Культура

Пензячки представили картины, написанные под открытым небом

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В Пензенском художественном училище представили на суд зрителей десятки полотен. Картины создавались под открытым небом: в полях, горах, на берегу моря - вдали от городской суеты.

«Выставка охватывает работы, привезенные нашими студентками и преподавателем, который вел их, с двух пленэров. Пленэры необычные, неслучайные. Это всероссийские пленэры, то есть высокого уровня. Один проходил в Хвалынске Саратовской области, другой - в Республике Крым», - рассказал заведующий музейно-выставочным фондом художественного училища Дмитрий Димаков.

В выездной группе было две студентки: Валерия Молянова и Ксения Васьковская. Их руководителем стал Николай Николаев, преподаватель художественного училища.

«Пленэр - это когда берем краски с собой, выходим на природу и рисуем с натуры. На себя рюкзаки надеваешь, холсты в руки берешь. Иногда бывает килограмм по 20. В гору лезть приходится. Погода еще», - пояснил преподаватель Николай Николаев.

Обе девушки учатся на четвертом курсе. В текущем году им предстоит защищать диплом.

«Большая картина в основном пишется часа два, потом дорабатывается уже в студии или мастерской. Маленький короткий этюд - час-полтора. Масляные краски были выбраны потому, что это основной материал, самый стойкий», - поделилась студентка худучилища Валерия Молянова.

Многие картины студенток, представленные на выставке, пополнят фонды художественного училища.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Эти дамы с училища?

Гость||

Всё прекрасно как и наш город Пенза!

Только уберите с фонтана химеру дырявой лошади,с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Это позор и провокация...

Гость||

Почему на картинах ни одного храма? Это оскорбляет!

Гость||

Гость писал(a):

Почему на картинах ни одного храма? Это оскорбляет!
Это не партийные художники. Они пока живут в мире прекрасного.

Имя: Гость
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