Культура

В Пензенской картинной галерее прошли святочные гуляния

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В день накануне Рождества в Пензенской картинной галерее прошли святочные гуляния. Пшенной кашей угостили посетителей красные девицы в традиционных русских народных костюмах, параллельно ознакомив собравшихся в Зеленом зале с обычаями праздника.

Это не просто веселое костюмированное представление - «Святки» можно назвать образовательным мероприятием. По крайней мере, именно просветительскую цель преследуют артисты.

«Мы очень хотим, чтобы наши дети знали народные традиции русской культуры, а не только американской, не только про Санта-Клауса. И мы видим, что ребята с удовольствием слушают, воспринимают и активно во всем участвуют», - отметила заведующая отделом Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Екатерина Сальникова.

Уверенными шагами музей вступил в юбилейный год. В 2022-м картинной галерее исполняется 130 лет. Первая неделя января для сотрудников и этого учреждения, и подведомственных ему выдалась жаркой. Свыше 1 000 человек решили культурно отдохнуть.

«Из них - более 200 в Музее одной картины. Несколько сотен ребят посетили нас по Пушкинской карте, что тоже немаловажно. Самое главное - эти зимние каникулы оказались для пензяков, гостей города не пустыми - не только за столом, не только на лыжах», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Посетители смогли принять участие в разных мероприятиях, которые проводятся регулярно - и в праздники, и в будни.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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