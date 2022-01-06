В Пензе детям с проблемами зрения подарили праздник

06.01.2022 | 20:25

В библиотеке для слепых и слабовидящих устроили праздник юным читателям. О том, насколько красивы наряды, здесь никто особо не задумывался. Гораздо важнее были песни, игры и поздравления с наступившим Новым годом.

За концертную программу отвечали ребята из школы № 27, где уже много лет реализуется инклюзивное образование, то есть обычные горожане учатся рядом с теми, у кого есть особенности здоровья.

Дед Морозом стал сотрудник библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. К празднику он подошел очень ответственно.

«Если мы говорим об особых детях, то, конечно, здесь Дедушка Мороз подстраивается под ситуацию. И мы прежде всего сделали акцент на мероприятия, которое доносит свою информацию через органы слуха», - рассказал волшебник.

«Праздник очень классный, настроение - супер!» - оценила девочка.

Следующее мероприятие в библиотеке наметили на 22 января. Его организуют для обычных детей - покажут, каким образом читают люди, имеющие проблемы со зрением.