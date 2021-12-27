В Пензе оркестр исполнил саундтреки из голливудских фильмов

27.12.2021 | 21:21

По просьбам зрителей почти год спустя оркестр Губернаторской капеллы снова исполнил популярные саундтреки из голливудских фильмов. Концерт прошел в рамках IV фестиваля «Пензенские симфонические сезоны».

«Все настолько заряжает энергией! Нам приятно окунуться в эту атмосферу и получить от этого удовольствие», - отметил дирижер Губернаторской симфонической капеллы Вячеслав Филиппенков.

Для пензенцев прозвучали композиции из культовых фильмов «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и многих других. Артисты Губернаторской симфонической капеллы исполнили более десятка произведений.