В Пензенской области стартовал прием заявок на рождественский фестиваль

17.12.2021 | 17:42

Жители Сурского края приглашаются к участию в рождественском межъепархиальном творческом онлайн-фестивале «Нести благую весть». Об этом сообщается на сайте Пензенской епархии.

Фестиваль стартовал 15 декабря и продлится до 15 января. К участию приглашаются исполнители духовной и классической музыки, патриотических и народных песен, музыканты-инструменталисты, фольклорные и народные коллективы, коллективы воскресных школ, фотографы - профессионалы и любители. Возраст участников не ограничен, за исключением конкурса детского рисунка.

В программе фестиваля - творческие состязания по четырем направлениям. Все представленные работы должны быть выполнены на рождественскую тематику.

Участникам конкурса музыкального творчества «Вифлеемская звезда» (вокальные и инструментальные произведения) нужно записать видеовыступление, состоящее не более чем из двух произведений.

В номинации «И Слово стало плотию…» нужно предоставить видеозапись с художественным чтением (максимум - два произведения).

Конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» проводится для юных участников в возрасте от 6 до 16 лет. Им необходимо подготовить рисунок в любой технике.

На фотоконкурс «Рождественская сказка» принимаются фотографии в любом жанре, но по указанной теме.

Заявки и материалы для участия в фестивале принимаются на электронную почту kolokol-fest@mail.ru до 15 января 2022 года включительно. Лучших участников в каждой номинации ждут памятные подарки. Победители будут определены путем онлайн-голосования в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Требования к материалам, шаблоны заявок и другую информацию можно найти на сайте Пензенской епархии.