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Культура

В Пензу привезли фотовыставку «Самая красивая страна»

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В Губернаторском доме открылась международная фотовыставка «Самая красивая страна». На суд зрителей представлены десятки снимков, сделанных финалисты конкурса, который организовало Русское географическое общество. Экспозицию возят по разным городам. В Пензе она задержится на месяц.

«Красота необыкновенная! И эти моменты запечатлены - я не знаю, как люди могут это сделать. Очень красиво, а животные - вообще необъяснимо. Хочется попасть к этим медведям, к ним прижаться, так здорово!» - прокомментировала посетительница фотовыставки Евгения Пискунова.

Среди представленных фотографий есть работа пензенца - «Улитки-болтушки» Филиппа Харченко. Молодой человек сделал необычный снимок недалеко от областного центра ранним утром.

«Я считаю, что для фотографирования природы надо иметь терпение, потому что нужно ждать красивые моменты. Сделал очень много фотографий и выбрал эту, потому что, по мне, она получилась лучше всего», - рассказал финалист фотоконкурса.

«Скажи, как ты это делаешь? Вот о чем нужно говорить. Потому что молодежь сейчас впереди нас, того поколения», - отметил фотограф Борис Тишулин.

Из Пензы фотовыставку отвезут в Сердобск.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Я уж думала про Гондурас.

Гость||

Кто ещё хочет прижаться к медведям?

Имя: Гость
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