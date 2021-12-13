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Культура

Пензенцы увидели изящную Азию во всей красе

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Пензенцы увидели выступление под названием «Сказка о четырех драконах, или Изящная Азия» театра моды Ольги Букиной.

Руководитель отмечает, что это полноценная премьера. Иную версию артисты представляли публике в мае - и наряды были другими, и повествование тоже.

«Где-то недоработано, где-то недостаточно ярко, недостаточно выразительные были костюмы - и мы все заменили. Даже слегка изменили сюжет, добавили песен на китайском и корейском языке, то есть оно стало более логичным, красивым и эффектным», - рассказала Ольга Букина.

Главные герои - драконы, вершители людских судеб. Их костюмы, как, впрочем, и остальные, сшиты по историческим выкройкам. Многослойный и роскошный достался красному повелителю.

«Рога дракона - корона, закрывает немножко глаза, чтобы образ был более полный, потому что мы же понимаем, что нельзя выйти с хвостом, с лапами - это будет смешно, как на елке. У нас все-таки театр моды, и должно быть все красиво, модно, современно. Поэтому такая технология создания корон, я их делаю своими руками», - отметила Ольга Букина.

Всего же в сказке задействованы 200 артистов театра. Зрители центра культурного развития «Дом офицеров» оценили порядка 300 костюмов.

В основе сюжета история о том, как богиня молний разрушила хрупкий мир изящной Азии. Непросто было его восстановить, но четыре дракона с этим справились.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А священники одобрили такую фантасмагорию?

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