В областной библиотеке покажут ленты кинофестиваля «Катарсис»

Пенза стала одним из десяти городов России, где начались показы фильмов в рамках международного кинофестиваля «Катарсис». Ленты сняты в 2020-2021 годах.
«Все фильмы, которые включаются в программу фестиваля, это действительно качественные российские, зарубежные киноленты. В программе не только художественные фильмы, но и документальные. Это фильмы, посвященные борьбе за права человека, социальные ролики, другие жанры», - рассказала организатор мероприятия в областной Лермонтовской библиотеке Екатерина Аксенова.
Первой картиной, представленной пензенскому зрителю, стала кинолента «Про Лелю и Миньку», снятая по рассказам Михаила Зощенко.
Следующие кинопоказы состоятся в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 11, 12 и 18 декабря. Вход на мероприятие бесплатный. Главное условие - наличие защитной маски и QR-кода о пройденной вакцинации.
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