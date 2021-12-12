В областной библиотеке покажут ленты кинофестиваля «Катарсис»

12.12.2021 | 18:20

Пенза стала одним из десяти городов России, где начались показы фильмов в рамках международного кинофестиваля «Катарсис». Ленты сняты в 2020-2021 годах.

«Все фильмы, которые включаются в программу фестиваля, это действительно качественные российские, зарубежные киноленты. В программе не только художественные фильмы, но и документальные. Это фильмы, посвященные борьбе за права человека, социальные ролики, другие жанры», - рассказала организатор мероприятия в областной Лермонтовской библиотеке Екатерина Аксенова.

Первой картиной, представленной пензенскому зрителю, стала кинолента «Про Лелю и Миньку», снятая по рассказам Михаила Зощенко.

Следующие кинопоказы состоятся в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 11, 12 и 18 декабря. Вход на мероприятие бесплатный. Главное условие - наличие защитной маски и QR-кода о пройденной вакцинации.