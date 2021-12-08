В Пензе выступил польский органист Анджей Шадейко

08.12.2021 | 20:39

Польский органист, композитор, дирижер, финалист и призер различных международных конкурсов Анджей Шадейко дал в Пензе концерт под названием «Сонаты и фантазии». В городе на Суре он впервые.

«Я познакомился с городом, и мне было очень приятно его увидеть: он с широкими улицами, с красивыми домами. Особенно мне понравились общественные здания - филармония, театр. Филармония просто прекрасна», - отметил музыкант.

Первая часть программы состояла из сонат, вторая - из пасторальной и рождественской музыки. Звучали «Фантазии» и фуги Иоганна Баха и его последнего ученика Иоганна Мютеля. В заключении Анджей Шадейко исполнил свои произведения.

В Пензу он приехал из Калининграда, где также выступил с концертом. Далее отправится в Иркутск, потом - в Новосибирск и Барнаул, чтобы затем успеть вернуться в родной Гданьск и сыграть на традиционной рождественской мессе.