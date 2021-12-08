В Пензе выставили работы фотохудожника Бориса Косова

08.12.2021 | 21:03

Защитные маски и шляпы - таков дресс-код для посетительниц вернисажа. В арт-пространстве «Дом Бадигина» открылась выставка работ фотохудожника Бориса Косова под названием «С любовью к женщине». На снимках - сплошь представительницы прекрасного пола, большинство моделей - в головных уборах.

Получая памятный подарок из рук директора Пензенской картинной галереи Кирилла Застрожного, Борис Львович сразу дал понять, в каком направлении станет двигаться дальше.

«Если я еще буду делать выставку, то сразу говорю: только женщины! Мужиков не будет», - посмеялся фотохудожник Борис Косов.

«Впереди Новый год, хорошее настроение, впереди созерцание красоты окружающей нас природы и созерцание замечательных женских образов», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозиции представлено около 30 работ. Борис Косов - член фотоклуба «Пенза», его снимки побеждали на крупных международных конкурсах и, в частности, удостоены двух золотых медалей FIAP. Мужчина увлекся творчеством больше 15 лет назад.

«Мне дочь подарила фотоаппарат, я начал фотографировать. Потом с Серегой Борисовым мы как-то подружились, и уже стало по-серьезному, уже не «что вижу» фотографирую, а тему. Темы у меня - чаще натюрморты, природа и женщины», - рассказал Борис Косов.

Одна из лучших работ фотографа - «Соблазнительница». За нее пензенец тоже получил высокие награды. Бывший врач-реаниматолог областной больницы фотографировал и по медицинской тематике, однако снимков девушек в белых халатах на данной выставке, к сожалению, нет.