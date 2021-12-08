Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|21:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Пензе выставили работы фотохудожника Бориса Косова

Печать

Защитные маски и шляпы - таков дресс-код для посетительниц вернисажа. В арт-пространстве «Дом Бадигина» открылась выставка работ фотохудожника Бориса Косова под названием «С любовью к женщине». На снимках - сплошь представительницы прекрасного пола, большинство моделей - в головных уборах.

Получая памятный подарок из рук директора Пензенской картинной галереи Кирилла Застрожного, Борис Львович сразу дал понять, в каком направлении станет двигаться дальше.

«Если я еще буду делать выставку, то сразу говорю: только женщины! Мужиков не будет», - посмеялся фотохудожник Борис Косов.

«Впереди Новый год, хорошее настроение, впереди созерцание красоты окружающей нас природы и созерцание замечательных женских образов», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозиции представлено около 30 работ. Борис Косов - член фотоклуба «Пенза», его снимки побеждали на крупных международных конкурсах и, в частности, удостоены двух золотых медалей FIAP. Мужчина увлекся творчеством больше 15 лет назад.

«Мне дочь подарила фотоаппарат, я начал фотографировать. Потом с Серегой Борисовым мы как-то подружились, и уже стало по-серьезному, уже не «что вижу» фотографирую, а тему. Темы у меня - чаще натюрморты, природа и женщины», - рассказал Борис Косов.

Одна из лучших работ фотографа - «Соблазнительница». За нее пензенец тоже получил высокие награды. Бывший врач-реаниматолог областной больницы фотографировал и по медицинской тематике, однако снимков девушек в белых халатах на данной выставке, к сожалению, нет.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте