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Культура

Народная артистка России Галина Репная отпраздновала юбилей

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Свой юбилей Галина Репная встретила на работе. Народная артистка России репетировала роль Кормилицы в восстанавливаемом спектакле «Ромео и Джульетта».

Галина Репная сыграла на сцене более 200 ролей, что рекорд среди пензенских артистов, коллеги ее любят и ценят. В день рождения ей вручили подарки и грамоты.

У Репной нет актерского образования - в юности она училась на штукатура-маляра. Тем не менее в 1993 году Галину Евгеньевну признали заслуженной артисткой России, а в 2019-м она стала народной.

В пензенский драмтеатр Репная пришла в 1967-м и служит здесь всю жизнь. Ровесникам, которые давно уже на пенсии, актриса не завидует.

«Хочу работать. Вообще, артисты, мне кажется, как ни в какой другой профессии хотят работать, они не могут сидеть без работы. Поэтому я не уйду до победного конца», - отметила Галина Репная.

Официальные торжества по поводу 75-летия народной артистки состоятся в начале 2022 года. Юбилейным спектаклем Репной станет «Ба» по пьесе российского драматурга Юлии Тупикиной.

«Я там бабушка. Очень хорошая роль, которая мне очень нравится, и я с удовольствием репетирую. Режиссер мне тоже нравится. Я надеюсь, что все будет хорошо», - рассказала актриса.

Вспоминая все сыгранные роли, она жалеет только о том, что не удалось стать Эдит Пиаф, как мечтала когда-то. А вот то, чего хочется теперь (на сцене или в жизни), Галина Евгеньевна держит в секрете.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Поздравляем ! Здоровья, новых ролей , счастья ! Самая лучшая актриса Пензы !

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