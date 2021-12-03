Культура

В драматическом театре готовятся к юбилею Галины Репной

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В Пензенском драматическом театре имени А. В. Луначарского готовят очередную премьеру. Это комедия «Ба» по пьесе современного драматурга Юлии Тупикиной, написанной в 2013 году.

«Автор анонсирует пьесу так: «Тридцатилетняя Оля «понаехала» в столицу из провинции - далекой Сибири. Чтобы выжить, Оле пришлось принять новые ценности, правила, стать трудоголиком и забыть о своей родне, тем более что только бабушка одна, Мария Васильевна, и осталась, но и ее Оля не навещает уже много лет. За это время Оля купила квартиру в Москве, стала продюсером на телевидении, где занимается одним бульварным шоу (зато деньги!), завела бойфренда - настоящего москвича, человека тихого, но умеющего вкусно готовить. Рафинированное, бездетное и почти бесполое существование Оли взламывается внезапным приездом бабушки...».

Именно бабушка-сибирячка, «ба», заставит Олю вспомнить вековые человеческие ценности, и отнюдь не только поучениями, но и живым примером, и воспоминаниями о военной и послевоенной жизни, о своей любви и семье», - сообщили в драмтеатре.

Роль бабушки исполнит народная артистка России Галина Репная. Этой постановкой она отметит свой юбилей.

«Премьера спектакля по традиции состоится уже после празднования круглой даты актрисы и запланирована на конец февраля или март 2022 года», - уточнили в театре.

В комедии, которую поставит Кирилл Заборихин, также будут задействованы Анна Арзямова (Оля), Николай Потапов (ее бойфренд Леша), Марина Матвевнина (Маша, подруга Оли), Николай Шаповалов (Женя), Михаил Яценко (Степан), Илья Кочетков (Тихон), Дарья Шнейдер (Ба в молодости) и композитор Андрей Шошкин (ее муж в молодости).

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