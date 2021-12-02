Культура

В Пензе прозвучал американский джаз в исполнении Алекса Абра

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Алекс Абра заранее никогда не говорит, сколько произведений исполнит на концерте. Московский певец уверен, что все зависит от настроения и от того, как публика принимает артиста.

Алекс Абра - это сценический псевдоним артиста, в обыденной жизни он Александр Абрамов.

«Я думаю, что джаз - это некоторая философия, ты должен ее чувствовать. И если ты чувствуешь, то ничего сложного нет, но если ты не чувствуешь, то это просто невозможно. Ты должен ощущать это. Если классика, там есть каноны, а джаз - это что-то изнутри», - отметил певец.

Москвич выступил в филармонии вместе с местным творческим коллективом «Экспресс-бэнд». Точнее, с расширенным составом ансамбля.

«Это наши все пензенские музыканты из разных коллективов, которые с удовольствием согласились с нами сотрудничать, чему я очень рад, потому что люблю большие составы. Наш «Экспресс-бэнд» - это все-таки ансамбль, а сегодня на сцене - настоящий, большой оркестр», - отметил руководитель ансамбля Юрий Белоногов.

Все песни на концерте Абра исполнил на английском языке. Иногда он включает в свои программы произведения на итальянском и французском.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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