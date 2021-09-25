Культура

8 пензенских культурных проектов получат грантовую поддержку

Печать

Восемь проектов, поданных от Пензенской области в Президентский фонд культурных инициатив, получат грантовую поддержку. Об этом сообщается на сайте фонда.

Всего на конкурс было направлено 12 460 проектов, из которых до экспертизы допущено 11 746. Поддержку получат 1 478 проектов, которые могут воплощаться в жизнь в течение 18 месяцев.

Среди пензенских проектов самый крупный грант (2 млн 886 тыс. 730 рублей) - выиграла автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» на проект «Литературный квартал. Доступные экскурсии по литературному наследию Пензенской области для детей и молодых людей с инвалидностью».

Межпоселенческий центральный районный дом культуры Башмаковского района выиграл 2 млн 383 тыс. 358 рублей на проведение фестиваля народного творчества «Зеленое воскресенье».

Пензенский индивидуальный предприниматель Владимир Генералов получит от фонда на создание спектакля-концерта «ПроЧувство» 1 млн 815 тыс. 143 рубля.

Сумма гранта АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» на организацию фестиваля сказок и ремесел «Толстопятый» составила 1 млн 470 тыс. 199 рублей.

Центр культуры и досуга сможет направить 960 тыс. 345 рублей на реализацию проекта «А мы из Пензы».

АНО по сохранению историко-культурного и природного наследия «Зеленая волна» выиграла 499 тыс. 958 рублей на воплощение в жизнь проекта «Русские первопроходцы и географы - национальная гордость России».

Пензенская детская музыкальная школа № 1 получит 275 тыс. 215 рублей на создание музейно-образовательного пространства «Первая музыкальная - альма-матер музыкальной культуры города Пензы».

Самая скромная сумма (38 тыс. 706 рублей) предназначена Алферьевскому поселенческому досуговому центру на постановку кукольного спектакля «Учиться всегда пригодится».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте