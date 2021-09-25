8 пензенских культурных проектов получат грантовую поддержку

25.09.2021 | 16:02

Восемь проектов, поданных от Пензенской области в Президентский фонд культурных инициатив, получат грантовую поддержку. Об этом сообщается на сайте фонда.

Всего на конкурс было направлено 12 460 проектов, из которых до экспертизы допущено 11 746. Поддержку получат 1 478 проектов, которые могут воплощаться в жизнь в течение 18 месяцев.

Среди пензенских проектов самый крупный грант (2 млн 886 тыс. 730 рублей) - выиграла автономная некоммерческая организация «Квартал Луи» на проект «Литературный квартал. Доступные экскурсии по литературному наследию Пензенской области для детей и молодых людей с инвалидностью».

Межпоселенческий центральный районный дом культуры Башмаковского района выиграл 2 млн 383 тыс. 358 рублей на проведение фестиваля народного творчества «Зеленое воскресенье».

Пензенский индивидуальный предприниматель Владимир Генералов получит от фонда на создание спектакля-концерта «ПроЧувство» 1 млн 815 тыс. 143 рубля.

Сумма гранта АНО «Творческое объединение «ПензаХобби» на организацию фестиваля сказок и ремесел «Толстопятый» составила 1 млн 470 тыс. 199 рублей.

Центр культуры и досуга сможет направить 960 тыс. 345 рублей на реализацию проекта «А мы из Пензы».

АНО по сохранению историко-культурного и природного наследия «Зеленая волна» выиграла 499 тыс. 958 рублей на воплощение в жизнь проекта «Русские первопроходцы и географы - национальная гордость России».

Пензенская детская музыкальная школа № 1 получит 275 тыс. 215 рублей на создание музейно-образовательного пространства «Первая музыкальная - альма-матер музыкальной культуры города Пензы».

Самая скромная сумма (38 тыс. 706 рублей) предназначена Алферьевскому поселенческому досуговому центру на постановку кукольного спектакля «Учиться всегда пригодится».