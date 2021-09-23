23.09.2021 | 20:09

В филармонии пензенские артисты организовали общий концерт. Здесь что ни выступление, то творческий эксперимент. На этот раз солистка Губернаторский симфонической капеллы Гульсина Рафекова исполняла джаз.

Пианистка Анастасия Суднева и органистка Софья Семьянова на двух инструментах сыграли одно классическое произведение.

«Мы истосковались по работе по полной так же, как и зрители истосковались по концертам. Поэтому на таких концертах идет взаимопонимание, дружелюбие, мы чувствуем зрителей, а зрители чувствуют нас. Созвучие всех жанров, я думаю, только на руку», - отметила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Выступали артисты в рамках творческого проекта «Пушкинская карта».