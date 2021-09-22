Культура

В Пензе презентовали выставку работ супругов-художников

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Не только гражданский союз, но и творческий: супруги-художники Александр и Ирина Поповы подготовили совместную выставку. Экспозиция пензенских мастеров открылась в картинной галерее.

Выставка посвящена двум важным датам - 70-летию Александра Николаевича и 65-летию Ирины Васильевны. Вернисаж организаторы назвали «Одним творческим путем».

«Очень профессиональные художники, очень талантливые, со своим видением окружающей действительности и с умением передать то видение, образность через мастерство и талант», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На суд зрителей представлено 80 полотен. Половина принадлежит кисти главы семейства, вторая часть - его супруге. Натюрморты, пейзажи, портреты - лучшие работы за последние годы.

«У нас мастерские на одном этаже, но в разных комнатах, я так предпочитаю, потому что все-таки творчество - это вещь индивидуальная и лучше вариться в своем соку. Мы обсуждаем, показываем друг другу работы, советуемся, но работаем в разных мастерских», - рассказала член Союза художников России Ирина Попова.

Полюбоваться на картины можно будет до 20 октября. Первую совместную экспозицию пензенские художники провели в Петрозаводске в 2004 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Зачем?

Гость||

А что это с застрожным? Вздрогнул?

Гость||

Гость писал(a):

А что это с застрожным? Вздрогнул?
сердечко............да нет он живее всех живых, поди уже как замуфицированный

Имя: Гость
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