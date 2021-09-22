В Пензе презентовали выставку работ супругов-художников

22.09.2021 | 20:18

Не только гражданский союз, но и творческий: супруги-художники Александр и Ирина Поповы подготовили совместную выставку. Экспозиция пензенских мастеров открылась в картинной галерее.

Выставка посвящена двум важным датам - 70-летию Александра Николаевича и 65-летию Ирины Васильевны. Вернисаж организаторы назвали «Одним творческим путем».

«Очень профессиональные художники, очень талантливые, со своим видением окружающей действительности и с умением передать то видение, образность через мастерство и талант», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

На суд зрителей представлено 80 полотен. Половина принадлежит кисти главы семейства, вторая часть - его супруге. Натюрморты, пейзажи, портреты - лучшие работы за последние годы.

«У нас мастерские на одном этаже, но в разных комнатах, я так предпочитаю, потому что все-таки творчество - это вещь индивидуальная и лучше вариться в своем соку. Мы обсуждаем, показываем друг другу работы, советуемся, но работаем в разных мастерских», - рассказала член Союза художников России Ирина Попова.

Полюбоваться на картины можно будет до 20 октября. Первую совместную экспозицию пензенские художники провели в Петрозаводске в 2004 году.