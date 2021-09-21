В Пензе выступил народный артист СССР Владимир Спиваков

21.09.2021 | 20:37

Художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы пришел учиться на концерт своего коллеги. Пропустить выступление народного артиста СССР Владимира Спивакова Владимир Каширский не мог.

«Прекрасный оркестр, прекрасный музыкант, великолепный скрипач, активный пропагандист музыки, на его творчество равняется современное искусство - вот такой человек, очень значимый для всех нас», - отметил художественный руководитель Губернаторской симфонической капеллы Владимир Каширский.

Национальный филармонический оркестр России выступил в киноконцертном зале «Пенза» с полуторачасовой программой в одном отделении.

За фортепиано сел Иван Бессонов - талантливый молодой музыкант, победитель престижных международных конкурсов.

Выступление Владимира Спивакова было посвящено юбилею московской филармонии. В этом году ей исполнилось 100 лет.