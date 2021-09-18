Киносеансы под небом: в Кузнецке возродили традицию ХХ века

В Кузнецке возродили одну из традиций прошлого века - показ фильмов на открытом воздухе. Современное оборудование для демонстрации картин поступило в город по федеральному гранту.
В среду, 15 сентября, первый показ состоялся в Южном микрорайоне Кузнецка, во дворе школы № 15. Для него выбрали всеми любимый фильм, ставший классикой, - «Белое солнце пустыни».
«По мнению горожан, проект может стать успешным, поскольку возрождает традиции со времен СССР, когда жители района разных возрастов собирались большой дружной компанией для просмотра фильмов», - рассказали в пресс-службе администрации города.
Киносеансы под открытым небом планируется проводить в выходные дни на территории школ города.
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penzainform.ru писал(a):Лучше показали бы мировую классику. Трилогию «Назад в будущее» Роберта Земекиса.