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Культура

Киносеансы под небом: в Кузнецке возродили традицию ХХ века

Печать

В Кузнецке возродили одну из традиций прошлого века - показ фильмов на открытом воздухе. Современное оборудование для демонстрации картин поступило в город по федеральному гранту.

В среду, 15 сентября, первый показ состоялся в Южном микрорайоне Кузнецка, во дворе школы № 15. Для него выбрали всеми любимый фильм, ставший классикой, - «Белое солнце пустыни».

«По мнению горожан, проект может стать успешным, поскольку возрождает традиции со времен СССР, когда жители района разных возрастов собирались большой дружной компанией для просмотра фильмов», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Киносеансы под открытым небом планируется проводить в выходные дни на территории школ города.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 15 сентября, первый показ состоялся в Южном микрорайоне Кузнецка, во дворе школы № 15. Для него выбрали всеми любимый фильм, ставший классикой, - «Белое солнце пустыни».
Лучше показали бы мировую классику. Трилогию «Назад в будущее» Роберта Земекиса.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«По мнению горожан, проект может стать успешным, поскольку возрождает традиции со времен СССР, когда жители района разных возрастов собирались большой дружной компанией для просмотра фильмов», - рассказали в пресс-службе администрации города.
Что-то СССР эта традиция не помогла. Никто не пошёл дружной компанией спасать страну в 1991 году. Все тупо смотрели балет «Лебединое озеро».

Гость||

Покажите греческую смаковницу, вот придет многое количество любителей правой руки.

Гость||

Вовремя вспомнили, когда лето закончилось.

Имя: Гость
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