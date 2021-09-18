Киносеансы под небом: в Кузнецке возродили традицию ХХ века

18.09.2021 | 12:50

В Кузнецке возродили одну из традиций прошлого века - показ фильмов на открытом воздухе. Современное оборудование для демонстрации картин поступило в город по федеральному гранту.

В среду, 15 сентября, первый показ состоялся в Южном микрорайоне Кузнецка, во дворе школы № 15. Для него выбрали всеми любимый фильм, ставший классикой, - «Белое солнце пустыни».

«По мнению горожан, проект может стать успешным, поскольку возрождает традиции со времен СССР, когда жители района разных возрастов собирались большой дружной компанией для просмотра фильмов», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Киносеансы под открытым небом планируется проводить в выходные дни на территории школ города.