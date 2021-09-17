Пензенцев познакомят с работами Огюста Ренуара и Клода Моне

В картинной галерее монтируют выставку полотен Огюста Ренуара и Клода Моне. Предстоит развесить 122 работы. Двух великих импрессионистов решили не разделять и творения в трех залах разместили вперемешку. Однако опытный взгляд сразу уловит, чьей кисти принадлежит картина: яркого Ренуара с нежным Моне перепутать сложно.
Директор галереи Кирилл Застрожный обратил внимание на «Восход солнца». С него, собственно, и начинался импрессионизм - течение в живописи, в котором важнее всего впечатление, красота момента.
«Не прописана водная гладь, не прописаны облака, не прописан берег, только узнаются какие-то строения да лодки с рыбаками - это все символы», - отметил Кирилл Застрожный.
Экспонаты - не подлинники, но и обычными репродукциями их назвать сложно.
«Техника жикле передает мельчайшее. Это цифровой перенос изображения, которое написано на холсте, на тот, который привезли. Размеры, как правило, идентичны», - пояснил Кирилл Застрожный.
Свою работу выставка начнет 18 сентября.
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