Культура

Пензенцев познакомят с работами Огюста Ренуара и Клода Моне

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В картинной галерее монтируют выставку полотен Огюста Ренуара и Клода Моне. Предстоит развесить 122 работы. Двух великих импрессионистов решили не разделять и творения в трех залах разместили вперемешку. Однако опытный взгляд сразу уловит, чьей кисти принадлежит картина: яркого Ренуара с нежным Моне перепутать сложно.

Директор галереи Кирилл Застрожный обратил внимание на «Восход солнца». С него, собственно, и начинался импрессионизм - течение в живописи, в котором важнее всего впечатление, красота момента.

«Не прописана водная гладь, не прописаны облака, не прописан берег, только узнаются какие-то строения да лодки с рыбаками - это все символы», - отметил Кирилл Застрожный.

Экспонаты - не подлинники, но и обычными репродукциями их назвать сложно.

«Техника жикле передает мельчайшее. Это цифровой перенос изображения, которое написано на холсте, на тот, который привезли. Размеры, как правило, идентичны», - пояснил Кирилл Застрожный.

Свою работу выставка начнет 18 сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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