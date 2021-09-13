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Культура

Пензенцам на выставке показали проекцию Галактики

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Увидеть Галактику с проекцией в 360 градусов реально. И не только ее. Для посетителей «Гагарин fest» подготовили пять интерактивных площадок. В центре культурного развития «Дом офицеров» прошла космическая выставка.

«Это планетарий, лекторий с известными спикерами, которые так или иначе связаны с космосом, астрономией, астрофизикой, космонавтикой и так далее. Также у нас есть площадка, посвященная техническому творчеству», - сообщил организатор фестиваля «Гагарин fest» Александр Леженников.

В «Инноваториуме» представлены детские работы по робототехнике. Кирилл Храмов занимается уже два года. Свою машину он собрал сам, а идеей вдохновился, посмотрев «Звездные войны». Модель космического аппарата разработана для промышленных целей - добывать полезные ископаемые.

«У него есть захват, который может брать всякие минералы, чтобы привозить их потом на Землю, и есть лазерная пушка, чтобы раскалывать каменную породу», - пояснил участник выставки «Инноваториум» Кирилл Храмов.

О планете, ее соседях, полезных ископаемых и многом другом посетители рассказали в ходе экскурсии. Экспонаты можно было потрогать - одним словом, прикоснуться к космосу.

Владимир Герасимов впервые познакомился с межгалактическим пространством и был счастлив.

«Очень красиво, и масштаб крутой. Мне понравилось абсолютно все», - поделился мальчик.

Выставка была приурочена к юбилею первого полета человека в космос.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

А планетарий где?

Гость||

А что там с планетерием?

Может стребовать с зао рпц 12 миллиардов, потраченных на их торговый центр из бюджета и построить планетарий?

Бога нет, храмик построили

Космос есть, денег на планетарий нет

Гость||

Как тебе такое, Илон Маск?

Гость||

Гость писал(a):

А планетарий где?
где-где? не нарывайтесь на рифму...

Имя: Гость
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