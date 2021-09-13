Пензенцам на выставке показали проекцию Галактики

Увидеть Галактику с проекцией в 360 градусов реально. И не только ее. Для посетителей «Гагарин fest» подготовили пять интерактивных площадок. В центре культурного развития «Дом офицеров» прошла космическая выставка.
«Это планетарий, лекторий с известными спикерами, которые так или иначе связаны с космосом, астрономией, астрофизикой, космонавтикой и так далее. Также у нас есть площадка, посвященная техническому творчеству», - сообщил организатор фестиваля «Гагарин fest» Александр Леженников.
В «Инноваториуме» представлены детские работы по робототехнике. Кирилл Храмов занимается уже два года. Свою машину он собрал сам, а идеей вдохновился, посмотрев «Звездные войны». Модель космического аппарата разработана для промышленных целей - добывать полезные ископаемые.
«У него есть захват, который может брать всякие минералы, чтобы привозить их потом на Землю, и есть лазерная пушка, чтобы раскалывать каменную породу», - пояснил участник выставки «Инноваториум» Кирилл Храмов.
О планете, ее соседях, полезных ископаемых и многом другом посетители рассказали в ходе экскурсии. Экспонаты можно было потрогать - одним словом, прикоснуться к космосу.
Владимир Герасимов впервые познакомился с межгалактическим пространством и был счастлив.
«Очень красиво, и масштаб крутой. Мне понравилось абсолютно все», - поделился мальчик.
Выставка была приурочена к юбилею первого полета человека в космос.
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А планетарий где?