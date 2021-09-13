Пензенские артисты покажут в Ярославле «Мое загляденье»

13.09.2021 | 08:24

В понедельник, 13 сентября, труппа Пензенского драматического театра отправилась на гастроли в Ярославль, где в рамках Всероссийского фестиваля «РозовФест» покажет спектакль «Мое загляденье».

Мероприятие, посвященное творчеству Виктора Розова, его современников, последователей и нынешних драматургов, стартовало в ярославском ТЮЗе 10-го числа и продлится до 15-го.

«Просмотрев более чем 60 видеозаписей, присланных театрами со всей страны, экспертный совет отобрал для афиши фестиваля только десять постановок», - сообщили в областном драмтеатре.

14 сентября пензенские артисты представят публике «оптимистическую комедию» по пьесе Алексея Арбузова, поставленную Кириллом Заборихиным.

«Это ироничная и очень светлая история про «замечательного молодого человека» Васю Листикова, который изо всех сил старается не унывать, несмотря на все происходящие с ним неприятности», - уточнили в учреждении культуры.