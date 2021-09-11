Культура

В пензенский облдрамтеатр пришел молодой актер

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Труппа Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского пополнилась новым актером - в нее поступил выпускник Пермского государственного института культуры Даниил Трушников.

Даниилу 28 ноября исполнится 22 года. Он вырос в Ижевске, занимался хоккеем, играл в детской команде клуба «Ижсталь». В 14 лет переехал с родителями в Нижний Новгород.

В 2017 году Трушников поступил в Пермский государственный институт культуры на специальность «Актерское искусство» (курс заслуженной артистки России Татьяны Жарковой). Во время обучения играл в студенческих спектаклях по пьесам «Пять вечеров» Александра Вампилова (Тимофеев), «Диалоги из клетки» Александра Костинского (Альберто Горделивый), Norway. Today Игоря Бауэршимы (Август). Окончил институт в 2021 году.

«В ближайшее время Даниилу Трушникову предстоят вводы на главные роли в два спектакля текущего репертуара: на роль Валентина в драме «Валентин и Валентина» Михаила Рощина и на роль Мирослава в камерном спектакле «Одиноким предоставляется... крыша» по пьесе Ирины Якубовской и Андрея Пархоменко. Кроме того, он будет занят и в других спектаклях театра - как премьерных, так и уже идущих», - сообщается на сайте облдрамтеатра.

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Источник — фото www.penzateatr.ru
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Гость||

Выпускник института культуры этого года сразу получит главные роли? У пензенского драмтеатра закончились актеры?

Гость||

Шо они все какие-то сладенькие?

Гость||

Пройдет через Казакова без вазелина

Гость||

12:30 Фу!

Гость||

Посмотрите фильм "За канделябрами".

Гость||

Гость писал(a):

Выпускник института культуры этого года сразу получит главные роли? У пензенского драмтеатра закончились актеры?
Это как с врачами выпускниками. Сразу в бой.

Гость||

Гость писал(a):

12:30 Фу!
Вот именно, что Фу! С вазелином надо!

Гость||

"врачами выпускниками"

Вчера по поликлинике следаки ходили, говорят, повязали кого-то из "молодых неосвоившихся"

Имя: Гость
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