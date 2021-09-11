В пензенский облдрамтеатр пришел молодой актер

11.09.2021 | 12:04

Труппа Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского пополнилась новым актером - в нее поступил выпускник Пермского государственного института культуры Даниил Трушников.

Даниилу 28 ноября исполнится 22 года. Он вырос в Ижевске, занимался хоккеем, играл в детской команде клуба «Ижсталь». В 14 лет переехал с родителями в Нижний Новгород.

В 2017 году Трушников поступил в Пермский государственный институт культуры на специальность «Актерское искусство» (курс заслуженной артистки России Татьяны Жарковой). Во время обучения играл в студенческих спектаклях по пьесам «Пять вечеров» Александра Вампилова (Тимофеев), «Диалоги из клетки» Александра Костинского (Альберто Горделивый), Norway. Today Игоря Бауэршимы (Август). Окончил институт в 2021 году.

«В ближайшее время Даниилу Трушникову предстоят вводы на главные роли в два спектакля текущего репертуара: на роль Валентина в драме «Валентин и Валентина» Михаила Рощина и на роль Мирослава в камерном спектакле «Одиноким предоставляется... крыша» по пьесе Ирины Якубовской и Андрея Пархоменко. Кроме того, он будет занят и в других спектаклях театра - как премьерных, так и уже идущих», - сообщается на сайте облдрамтеатра.