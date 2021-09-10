В Пензе ремонт исторического здания ведут с нарушениями

10.09.2021 | 10:36

Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры выявил нарушение при проведении ремонтных работ на улице Кирова, 49.

Этот жилой дом признан объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время здесь ведется ремонт крыши, старую конструкцию демонтировали. А новая, как оказалось, не соответствует требованиям государства.

«Законодательство Российской Федерации запрещает проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры объекта культурного наследия», - уточнили представители комитета по охране памятников истории и культуры.

Кроме того, в соответствии с законодательством, работам по сохранению объекта культурного наследия должны предшествовать специальные комплексные исследования, позволяющие изучить историю его создания и особенности. Ремонт на улице Кирова начали без разрешения. Проектную документацию в комитет не предоставили.

Сотрудники ведомства направили предписание о приостановке работ. Объект необходимо законсервировать в существующем виде, предусмотрев защиту от осадков. Затем должна быть разработана проектная документация, учитывающая принципы сохранения исторического внешнего облика здания.

«Кроме того, вышеуказанные действия правообладателя объекта культурного наследия содержат признаки административного правонарушения, в связи с чем принято решение о возбуждении административного расследования», - резюмировали представители комитета по охране памятников истории и культуры.