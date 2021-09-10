Культура

В Пензе на антинаркотической акции выступил балалаечник

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Творческие коллективы и солисты «Пензаконцерта» ударили аккордами по опьяняющим веществам, приняв участие в акции «Сурский край - без наркотиков!».

«Лучше слушать хорошую музыку. Мы будем все здоровее и крепче, чего желаем пензенцам», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В этот раз своим талантом с публикой поделился балалаечник-виртуоз Иван Нивин, который исполнил попурри из известных зарубежных и российских хитов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

а еще говорят мы плохо живем

Гость||

У наркоконтроля появились вопросы к балалаечнику,после увиденного костюма на нём.после концерта его задержали и сопроводили в наркологию для забора теста на тяжёлые наркотики.

Гость||

Помните: если на вашем участке нашли нефть или ржавый гвоздь 19 века, то они государственные, а если коноплю то она ваша

Гость||

Под чем балалаел?

Гость||

Блондинка на первой скамейке получила струйный оргазм? Ладошки как соединила.

Имя: Гость
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