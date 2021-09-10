В Пензе на антинаркотической акции выступил балалаечник

10.09.2021 | 20:13

Творческие коллективы и солисты «Пензаконцерта» ударили аккордами по опьяняющим веществам, приняв участие в акции «Сурский край - без наркотиков!».

«Лучше слушать хорошую музыку. Мы будем все здоровее и крепче, чего желаем пензенцам», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В этот раз своим талантом с публикой поделился балалаечник-виртуоз Иван Нивин, который исполнил попурри из известных зарубежных и российских хитов.