В Пензе на антинаркотической акции выступил балалаечник

Творческие коллективы и солисты «Пензаконцерта» ударили аккордами по опьяняющим веществам, приняв участие в акции «Сурский край - без наркотиков!».
«Лучше слушать хорошую музыку. Мы будем все здоровее и крепче, чего желаем пензенцам», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.
В этот раз своим талантом с публикой поделился балалаечник-виртуоз Иван Нивин, который исполнил попурри из известных зарубежных и российских хитов.
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