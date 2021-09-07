В Пензу привезли картину художника Геннадия Глахтеева

07.09.2021 | 19:43

На жителя Оренбурга Игоря Бусыгина возложена почетная миссия - привезти в столицу Сурского края картину, принадлежащую кисти Геннадия Глахтеева, уроженца Кондоля. Он закончил Пензенское художественное училище, а после навсегда уехал из города на Суре.

«Он говорил следующее: «Это одна из лучших моих работ». Она присутствовала на многих выставках, она есть в тех альбомах, которые он издавал. Я бы хотел, чтобы работа эта была на родине и чтобы она была узнаваема», - отметил друг Геннадия Глахтеева Игорь Бусыгин.

Художник Глахтеев уже более полувека живет и работает в Оренбурге. Лично не смог привезти полотно в силу возраста, поэтому и попросил друга передать картину.

«Вообще, Геннадий Глахтеев - он представитель школы достаточно авангардной, у себя в Оренбурге он создал объединение еще при советской власти, «Академию Садки», которая позиционировала себя такими легкими диссидентами в противовес официальному искусству», - пояснил рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Называется полотно «Зеленая весна». Написал его художник в 1967 году. Первое время картина будет находиться в зале русского авангарда.