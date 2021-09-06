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Культура

Пензенцам показали спектакль «Вождь краснокожих»

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Грабеж с отягчающими обстоятельствами, похищение ребенка - преступники орудовали на сцене театра юного зрителя. Публика, затаив дыхание, следила за похождениями двух злоумышленников, которых в итоге наказал хулиган, навсегда отбив у них охоту нарушать закон.

В ТЮЗе премьера - спектакль по юмористическому рассказу О. Генри «Вождь краснокожих». Постановка максимально приближена к оригинальному повествованию.

«Меня и учили мои педагоги, мастера, что прежде всего нужно раскрывать автора, тем более автор хороший, сам по себе классик. В принципе режиссура - это вторично, потому что само произведение замечательное. И если получилось к автору подобраться, то хорошо», - отметил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

Премьера должна была состояться 4 июля, представление перенесли на сентябрь из-за вызванных коронавирусом ограничений.

Роль Джонни, сломившего дух двух преступников, играет Никита Карпов, ровесник героя рассказа. Перед началом спектакля он сильно волновался - все же дебют.

«Тут нельзя бояться, но все равно иногда получается. Чуть страшно», - пояснил актер.

Но зрители ничего не заметили - Никита в роль вписался органично.

Судя по реакции публики, «Вождь краснокожих» приживется в ТЮЗе. О билетах на спектакль стоит позаботиться заранее - в зале из-за ограничений не может быть больше 20 зрителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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