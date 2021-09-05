Пензенцам показали старинные книги и ученические тетради

05.09.2021 | 15:40

Заведующий музеем В. О. Ключевского продемонстрировал тетрадь отличника XIX столетия. Теперь так образцово не ведут записи даже самые успешные ученики. А буквы в два-три раза мельче, чем пишут обычно в XXI веке.

«Почерк очень разборчивый и мелкий. Я скажу, что это было распространено в те далекие времена. Достаточно вспомнить почерк Ключевского, у него он тоже был достаточно мелкий, но разборчивый», - рассказал заведующий музеем Александр Плешков.

Старинная тетрадь только один из экспонатов открывшейся в музее выставки. Она называется «Вечный источник знаний». В нескольких витринах - учебники девятнадцатого века и начала двадцатого. Больше всего книг по истории.

Есть одно из изданий для средней школы, написанное другом Ключевского Сергеем Платоновым. Вышло оно в Санкт-Петербурге в 1911 году.

«Русское государство, в котором мы живем, ведет свое начало от IX века по Рождеству Христову. Русские же племена, образовавшие это государство, существовали еще и ранее», - зачитал отрывок Александр Плешков.

Главная изюминка выставки - книги, по которым учились именно в Пензе.

«Они в нашей коллекции появились от жителей Пензы, из фондов краеведческого музея. То есть эти книги были собраны на Пензенской земле. Книги, которые были учебниками, сохранились в небольшом количестве. Потому что, во-первых, как и сейчас, многие книги к концу учебного года приходят в негодность, их активно используют во время учебной деятельности», - пояснил Александр Плешков.

В витринах разместили и фотографии тех, кто, возможно, 100-150 лет назад держал в руках такие издания. Выставка проработает до конца сентября.