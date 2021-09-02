Церемонию открытия нового сезона в драмтеатре перенесли на октябрь

02.09.2021 | 19:41

Стартовала продажа билетов на спектакли пензенского драматического театра. Постановки не шли практически два месяца. Теперь за игрой актеров одновременно смогут наблюдать лишь 20 зрителей. Нововведение связано с антиковидными ограничениями.

Художественный руководитель Сергей Казаков подчеркивает: такими встречами в мини-формате театральный сезон не открывается. Церемонию перенесли на октябрь.

«Во-первых, мы разогреемся, во-вторых, мы даем понять, что живы и никуда не делись, а в-третьих, не делаем это открытием сезона потому, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Если открыть сезон для 20 человек, то... сами понимаете. Надо открыть нормально, на тысячный зал», - пояснил Сергей Казаков.

Пока стартуют предсезонные показы. Идти они будут в малом зале. Одну постановку переведут туда с большой сцены - «Мужчина к празднику».

«Спектакль живет 12 лет, и так как спектакль хороший, не сходит со сцены, мы все-таки решили его перенести на малую сцену, потому уже довольно много людей его посмотрело. Большой зал мы не соберем, а в маленьком будет всегда аншлаг», - отметил Сергей Казаков.

Кроме того, в камерной обстановке пензенцы смогут посмотреть мелодраму «Хорошая», любовную хронику «Двое», фантастическую историю «В зале есть врач?» и другие спектакли. Для детей актеры покажут музыкальные сказки.

Театр продолжает готовиться к новому сезону: там репетируют премьеру и приводят в порядок территорию вокруг здания.