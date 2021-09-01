В Пензе выставили концертный костюм Иосифа Кобзона

01.09.2021 | 19:15

«И превратились в белых журавлей» - песню с этими словами когда-то исполнил Иосиф Кобзон. Так же решили назвать и выставку, которая открылась в областной библиотеке.

Экспозиция посвящена памяти двух выдающихся деятелей искусств, не раз приезжавших в Пензу на Лермонтовский праздник, - легенды отечественной эстрады и поэта Андрея Дементьева. Оба ушли из жизни в 2018 году. Фотографии, печатные издания, личные вещи - все это главному книгохранилищу региона передали на время.

«Сотрудничество и партнерство с музеем-заповедником «Тарханы» у нас многолетнее - уже 10 лет мы предоставляем место для экспонирования выставок из фондов музея. В самом деле, это замечательная возможность - не выезжая из Пензы, частично посетить музей и увидеть экспонаты, которые не так легко увидеть в «Тарханах», - рассказала сотрудник областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.

Одними из первых на выставке побывали школьники, которые в День знаний получили знания об известных личностях. Представлены уникальные экспонаты, например концертный костюм Иосифа Давыдовича. Его музею «Тарханы» подарила Нелли Кобзон.

Выставка будет работать до середины следующего месяца. В день рождения великого русского поэта, 15 октября, экспонаты займут свое привычное место в «Тарханах».