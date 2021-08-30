Пензенцы услышали лучшие произведения «Казачьей заставы»

30.08.2021 | 19:36

Малым числом - выступал не весь ансамбль «Казачья застава», а только оркестровая группа. Такой формат проведения концерта был выбран специально.

«Поскольку сейчас центральный вход филармонии стал нашей концертной площадкой, целый коллектив в количестве 50 человек да еще и танцевальная группа здесь не могут сейчас выступить. Но мы делим коллектив на маленькие группы и выступаем», - отметила зам. директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Артисты подготовили короткую программу, сорокаминутную. Звучали лучшие произведения.

«Колорит казачьего произведения - это казачий дух, это напор, это трубы», - подчеркнула и. о. художественного руководителя ансамбля «Казачья застава» Оксана Ежова.

Своим выступлением артисты поддержали акцию «Сурский край - без наркотиков!». Следующим коллективом, который даст концерт у здания филармонии, станет ансамбль «Экспромт».