Пензенцы услышали лучшие произведения «Казачьей заставы»

Малым числом - выступал не весь ансамбль «Казачья застава», а только оркестровая группа. Такой формат проведения концерта был выбран специально.
«Поскольку сейчас центральный вход филармонии стал нашей концертной площадкой, целый коллектив в количестве 50 человек да еще и танцевальная группа здесь не могут сейчас выступить. Но мы делим коллектив на маленькие группы и выступаем», - отметила зам. директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.
Артисты подготовили короткую программу, сорокаминутную. Звучали лучшие произведения.
«Колорит казачьего произведения - это казачий дух, это напор, это трубы», - подчеркнула и. о. художественного руководителя ансамбля «Казачья застава» Оксана Ежова.
Своим выступлением артисты поддержали акцию «Сурский край - без наркотиков!». Следующим коллективом, который даст концерт у здания филармонии, станет ансамбль «Экспромт».
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