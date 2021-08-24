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Культура

Худрук драмтеатра Сергей Казаков издал собственную книгу

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Он как многогранник. Пензенцы знают его в разных ипостасях: как художественного руководителя драматического театра, как актера, как режиссера, как телеведущего и как педагога-наставника для будущих звезд сцены. И вот теперь Сергей Казаков выступил в новом для себя качестве автора книги «Сила убеждения».

«Я изобрел свой определенный метод, который называется «AR-технологии в повседневной жизни и в бизнесе». Этот метод действует, у меня много учеников, я провожу тренинги по всему миру. В конечном итоге возникла необходимость написать несколько книг, чтобы та информация, которую даю, стала знанием. Без напечатанного материала знания все-таки невозможно получить. Вначале было слово, и оно должно быть записано», - сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Помимо «Силы убеждения» он планирует выпустить еще три книги. Это целый цикл: «Сила благодарности», «Сила прощения» и «Сила веры».

«Небольшой совет из этой книги - никогда себя не ругайте, не принижайте себя, потому что это может стать реальностью. Научитесь себя хвалить. Источник забывается, информация остается», - отметил Сергей Казаков.

Его «Сила убеждения» издана в Праге ограниченным тиражом, но в ближайшее время будет выпущена еще одна партия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Пора на покой(Когда состарюсь - издам книжёнку)...

Когда проводы на отдых,планы на пенсионное будущее?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Небольшой совет из этой книги - никогда себя не ругайте, не принижайте себя, потому что это может стать реальностью.
Ну этот совет, причем почти в таком же написании, уже давно дали до него)) А вообще, если бы не В. Огарев и И. Михайлов, Казаков был бы сейчас ни кем.

Гость||

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