Пензенцам приготовили встречу с полотнами великих импрессионистов

22.08.2021 | 15:31

В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется выставка репродукций полотен знаменитых импрессионистов.

О событии сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Выставка начнет работу в сентябре в залах Губернаторского дома. Посетители увидят репродукции картин Клода Моне и Огюста Ренуара, которые выполнены на холсте в специальной технике жикле.

«Импрессионисты изменили взгляд на искусство, запечатлели реальный мир в его подвижности и изменчивости, передавая свои мимолетные впечатления», - напомнили на странице галереи во «ВКонтакте».

В феврале 2020 года жителям и гостям Пензы уже представляли полотна импрессионистов. Посетители галереи смогли увидеть более 40 произведений русских живописцев с конца XIX до второй половины XX века: Валентина Серова, Константина Коровина, Игоря Грабаря, Александра Штурмана, Василия Рождественского, Михаила Леблана, Зинаиды Зацепиной и других.