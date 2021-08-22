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Культура

Пензенцам приготовили встречу с полотнами великих импрессионистов

Печать

В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого откроется выставка репродукций полотен знаменитых импрессионистов.

О событии сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Выставка начнет работу в сентябре в залах Губернаторского дома. Посетители увидят репродукции картин Клода Моне и Огюста Ренуара, которые выполнены на холсте в специальной технике жикле.

«Импрессионисты изменили взгляд на искусство, запечатлели реальный мир в его подвижности и изменчивости, передавая свои мимолетные впечатления», - напомнили на странице галереи во «ВКонтакте».

В феврале 2020 года жителям и гостям Пензы уже представляли полотна импрессионистов. Посетители галереи смогли увидеть более 40 произведений русских живописцев с конца XIX до второй половины XX века: Валентина Серова, Константина Коровина, Игоря Грабаря, Александра Штурмана, Василия Рождественского, Михаила Леблана, Зинаиды Зацепиной и других.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Посетители увидят репродукции картин Клода Моне и Огюста Ренуара, которые выполнены на холсте в специальной технике жикле.
Неужели кому-то интересна эта хрень?

Гость||

Гость писал(a):

Неужели кому-то интересна эта хрень?
Представь себе интересна, но тебе с твоим развитием этого просто не понять, так что возьми бутылочку пивка и включи первый канал.

Гость||

Привозите любые,только уберите дырявую химеру от фонтана. Эта хрень позорит историческую часть города и весь Пензенский край.

Гость||

Гость писал(a):

Эта хрень позорит историческую часть города и весь Пензенский край.
Только в твоих больных фантазиях.

Гость||

Гость писал(a):

Привозите любые,только уберите дырявую химеру от фонтана.
Параноидальный бред.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Импрессионисты изменили взгляд на искусство, запечатлели реальный мир в его подвижности и изменчивости, передавая свои мимолетные впечатления», - напомнили на странице галереи во «ВКонтакте».
Заслуженный художник России Юрий Ткаченко сделал не меньше.

Гость||

Импрессионисты - это прекрасно. Но репродукции? Это даже не смешно.

Гость||

Гость писал(a):

Заслуженный художник России Юрий Ткаченко сделал не меньше.
Это он сляпал химеру дырявого коня? Стыд и позор города в мсторической части,практически у подножия златоглавого Храма.

Гость||

Гость писал(a):

Привозите любые,только уберите дырявую химеру от фонтана.

Параноидальный бред.

Согласен. В нормально состоянии такое сляпать невозможно...

Гость||

Гость писал(a):

Согласен. В нормально состоянии такое сляпать невозможно...
Изречение шизика.

Гость||

Гость писал(a):

Согласен. В нормально состоянии такое сляпать невозможно...

Изречение шизика.

Сам дурак - не прокатит. Если можно ,агументируйте.

Гость||

Юра, хорош в теме какать)

Гость||

....И тут Юру понесло?????????

Это его реклама,как остановишь?

Гость||

Гость писал(a):

Если можно ,агументируйте.
Против шизоидного бреда нужны уколы, а не аргументы.

Гость||

Гость писал(a):

Против шизоидного бреда нужны уколы, а не аргументы.
Так колитесь,что бы дырявых не было. Такие приходят в видениях больным или под алкоголем и наркотиками...

Сделайте что-то достойное для жителей города и нашей великой России - Вас на руках носить будут.

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Имя: Гость
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