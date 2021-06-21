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Культура

В Пензе исполнили песни армянского композитора Арно Бабаджаняна

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С его творчеством хорошо знакомы в первую очередь люди старшего поколения. Но и среди молодежи есть те, кто хоть раз слышал песни Арно Бабаджаняна. Поэтому на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения армянского композитора, собралась публика разного возраста.

На сцене областной филармонии артисты Губернаторской симфонической капеллы исполнили хиты середины прошлого века. Дирижировал заслуженный деятель искусств России Владимир Каширский.

«Его песни жизнерадостные, они зовут куда-то, и то хорошо, это главное. В наши дни они вселяют такую уверенность в жизнь, оптимизм. Я считаю, что такой концерт не зря», - отметил он.

Этим выступлением певцы и музыканты симфонической капеллы завершили очередной творческий сезон. Они уже готовятся к новому, практически в самом начале которого порадуют пензенцев большой праздничной программой в честь юбилея своего бессменного руководителя Владимира Каширского.

«Это будет 19 октября, уже есть точные сведения об этой дате. Надеюсь, что будет интересный концерт, и те, кто любит музыку, кому знакомо мое творчество, они придут», - рассказал Владимир Каширский.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А цыганское,цыганское с выходом,можете?

Гость||

Эта новость не правильно передана.Вот правильный вариант.Кучка преступников организовала незаконное мероприятия в дни общего запрета на массовые мероприятия.

Гость||

А что такое бабаджаняно ?

Имя: Гость
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